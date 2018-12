Paulo Cafôfo já assinou a escritura que confirma definitivamente a aquisição do edifício da antiga Confeitaria Felisberta por parte da Câmara do Funchal. Ficou, assim, concluído o longo processo que começou no Verão de 2016, após o Núcleo Histórico de São Pedro ter sido fustigado pelos incêndios de Agosto desse ano. O executivo camarário decidiu, então, e na sequência do protocolo...