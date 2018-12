Hoje, entre as 10 e as 13 horas, no Campus da Penteada, Sala do Senado da Universidade da Madeira, decorrerá à divulgação da emissão global desde os Estados Unidos da América para quase todo o mundo de um programa que visa despertar os cidadãos para a realidade das alterações climáticas.

O evento é promovido pela Associação ZERO, parceira em Portugal da organização não-governamental do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, que em 2007 foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz.

Esta será a 8ª edição deste evento denominado 24 Horas de Realidade sobre as alterações climáticas e a saúde, tendo por base que “a crise climática está a transformar o nosso planeta”, com a organização a incentivar os interessados a participar nas três horas de sensibilização que terão lugar na Madeira, ajudando, quiçá cada um à sua maneira, mas com base num projecto global da referida organização não-governamental, a parar o rumo complexo das alterações climáticas que põem em causa a vida como a conhecemos.

O representante regional da Associação ZERO, Joaquim Guerlixa, que também é professor na Escola Secundária Gonçalves Zarco, dinamiza esta iniciativa que ocorrerá nesta terça-feira “numa jornada de acção global e de música para enfrentar as alterações climáticas”.

“A saúde das nossas famílias e das pessoas que nos estão próximas enfrenta sérios perigos”, alertam. “Os combustíveis fósseis são uma das maiores ameaças à saúde pública em todo o mundo, impulsionam a própria crise climática à medida que os fenómenos climatéricos extremos se tornam mais frequentes, que as doenças infecciosas se espalham e que a nossa água e alimentos estão cada vez mais em risco”, acrescenta.

Realidades que os madeirenses têm sentido nos últimos anos, pelo menos a quem está atento as estas questões, despertará seguramente a atenção e interesse em saber mais sobre o projecto. “Esta é a nossa oportunidade para fazer a diferença. A nossa oportunidade para assegurar que avançamos com acções urgentes para enfrentar o maior desafio das nossas vidas”, conclui.

Na versão online poderá assistir a vídeos sobre sensibilização para a redução do desperdício da água, outro do próprio Al Gore numa palestra há três anos no Brasil (legendado) e um trailer do mais recente documentário ‘Uma Verdade Mais Inconveniente’ sobre a temática, além de uma apresentação do projecto 24 Horas de Realidade.

Debate problema global

Desde domingo e até ao dia 14 de Dezembro, decorre na Polónia, mais precisamente na cidade de Katowice, a COP24, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a sensibilização das alterações Climáticas.

A COP24 “é particularmente importante porque nela serão aprovadas as regras do Acordo de Paris decidido em Dezembro de 2015, bem como o aumento de ambição das metas aí traçadas que são insuficientes para garantir um aquecimento global bem abaixo de 1,5 ºC”, frisa uma nota da ZERO que também participa no evento com o seu presidente Francisco Ferreira.

“Espera-se que da reunião em Katovice os participantes concretizem a visão de Paris”, nomeadamente “concordando com um conjunto robusto, justo e coeso de directrizes de implementação para solidificar o Acordo de Paris e um roteiro para finalizar as questões pendentes; Levando os países a intensificar e comprometer com a melhoria das suas contribuições nacionalmente determinadas (CNDs) até 2020, em linha com a ciência climática; Reafirmando os seus compromissos de financiamento climático, concordando com padrões robustos de contabilização e formas concretas de aumentar a previsibilidade dos fundos dos países contribuintes.

Sobre esta matéria, logo no primeiro dia, o Banco Mundial anunciou que vai mobilizar 200 mil milhões de dólares (176,6 mil milhões de euros) de 2021 a 2025 para ajudar os países em desenvolvimento a lidarem com as alterações climáticas. O financiamento quinquenal representa o dobro do investimento feito de 2017 a 2025. Já ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou os países a fazerem mais contra as alterações climáticas em vez de ficarem a ver os seus “impactos devastadores” a acontecer, considerando que é “o assunto mais importante” no mundo.