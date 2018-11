Pelos caminhos da fé

O primeiro despertar em Lisboa começou cedo e com neblina, como que a envolver em brumas as surpresas e emoções que o segundo dia desta aventura pelo continente lhes reservava. Completamente restabelecidos do longo primeiro dia, após uma boa noite de sono e pequeno almoço reforçado, os idosos que viajam ao abrigo do projecto ‘E depois do mar?’ partiram no autocarro rumo a Fátima,...