‘Ilhatrónica’ com muita fruta no Mercado

Em pleno dia de aniversário do Mercado dos Lavradores comemoram-se os 78 anos de existência deste espaço emblemático da baixa do Funchal com uma mistura de bolos e ritmos electrónicos.

A praça da fruta servirá assim de palco para o ‘Ilhatrónica’, entre as 21h30 e as 2 da madrugada, com a estreia de Conan Osiris e Anna Prior em solo madeirense, a quem se junta o ‘senhor’ dos vinis...