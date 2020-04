Está publicado o regulamento para 2020 do Programa de Incentivo à Mobilidade Eléctrica na Região Autónoma da Madeira (PRIME-RAM), com uma dotação orçamental de um milhão de euros para apoiar a quem queira, particular ou empresa, comprar um veículo novo 100% eléctrico (carro ou moto).

O problema é que, ao contrário do programa nacional (Fundo Ambiental) e do seu semelhante nos Açores,...