‘Contagiados’ pela magia do circo

Não interessa se é a primeira, a segunda ou a terceira vez. Ir ao circo é sempre emocionante. Mágico. “Podemos vir mais do que uma vez porque todos os anos o espectáculo é diferente”. O pequeno João Mateus, de 8 anos, veio do concelho de Santana para assistir à sessão do Circo Mundial. Uma iniciativa do DIÁRIO, que procurou chegar a crianças de várias instituições, associações e autarquias da Madeira. Para ele não foi a primeira vez no circo, mas depressa se deixou contagiar pela animação dos amigos, cerca de 20 miúdos que costumam participar regularmente nas actividades da Associação Santana Cidade Solidária.

Fátima Cassiano, funcionária naquela associação, disse que os miúdos “passaram a semana a falar do assunto”, com os repetentes a explicar aos colegas aquilo com que podiam contar. Mas, idades à parte, até para os adultos a magia do circo traz memórias da infância, de outros natais. “É sempre uma alegria. A gente vem e partilha com eles esta emoção” e se for como no ano passado “a conversa dura semanas”.

Ao todo, cerca de 500 crianças e alguns adultos puderam assistir a duas horas de espectáculo repleto de cor e luz, com acrobacias e palhaços que fizeram as delícias de miúdos e graúdos. O circo faz parte do imaginário e é o concretizar de um sonho para muitos miúdos.

O responsável pelo Circo Mundial no Funchal explicou que é gratificante ter ‘casa cheia’. “Esta é a terceira vez que nos juntamos ao DIÁRIO para uma sessão destinada a associações e instituições de solidariedade social e é sempre gratificante”. Rui Carvalho lamentou que outras empresas não tenham a mesma iniciativa. “A verdade é que ainda há pessoas que nunca vieram ao circo. Até mesmo alguns idosos. Tenho visto aqui muitas situações dessas”.

Filipe Gomes, da Associação ‘Garouta’ do Calhau, trouxe miúdos da associação e outros que jogam andebol no Académico, para os quais o circo será o ponto alto deste Natal. “Quando falamos na Associação que havia a possibilidade de ir ao circo todos queriam e falaram logo com os amigos”.

Acompanhamos várias crianças nos bairros onde estamos inseridos a fazer o nosso trabalho e eles próprios ao terem a experiência o ano passado partilharam com os amigos. “Quando começamos a divulgar eles foram os primeiros a dar o nome de vizinhos e tudo. Depois, num instante, já tínhamos as vagas preenchidas”.

Manuel Dinis, da Cáritas Diocesana do Funchal, considerou estas iniciativas de extrema importância para as famílias. “Sabemos, pelas famílias que acompanhamos, que muitas delas não têm possibilidades para levar os filhos ao circo. São famílias que passam por dificuldades e para muitas não passa de um sonho. O que lhes vale são estas sessões solidárias”.

Na Cáritas Diocesana do Funchal, o aumento de pedidos de ajuda por parte de famílias da Venezuela levou a que a plateia estivesse também composta por alguns luso-descendentes. “Eu nunca estive num circo. Eu estou muito contente por estar aqui”. David Dias e a irmã não escondiam o contentamento.

A Gonçalves Zarco - Unidade Especial, Abrigo Nossa Senhora Conceição, Patronato de São Filipe, Fundação Santa Luísa, Fundação Princesa Dona Amélia, Agora Camacha, Abraço, Garouta do Calhau, Abrigo Nossa Senhora de Fátima, Câmara Municipal da Calheta, Cáritas, Câmara Municipal do Porto Moniz e Santana Solidária foram algumas das associações que beneficiaram desta ida ao circo. A todas foi oferecido um lanche e uma prenda.

A iniciativa do DIÁRIO contou ainda com apoios das empresas: Brisa - Empresa de Cervejas da Madeira, Continente, NOS Madeira, Fórum Madeira e Empresa de Electricidade da Madeira.