No âmbito da 8.ª edição do ‘Criamar Street Football’’ reuniram-se várias figuras conhecidas do desporto nacional no Casino Park Hotel, com o intuito de discutirem e reflectirem sobre o paradigma do futebol actual. Entre os temas abordados estiveram a formação, o futebol de rua, as dificuldades de adaptação aos diferentes contextos desportivos, a transição entre o futebol de formação...