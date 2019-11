OFITE pega em Gil Vicente e põe ‘Xavelha’ a navegar

Obra de referência do teatro português, ‘Auto da Barca do Inferno’ foi adaptada pelo OFITE - Oficina de Teatro do Centro Cívico do Estreito, que estreia no dia 8 no Centro Cívico do Estreito - Auditório Maestro João Victor Costa ‘A Nossa Barca do Inferno’, uma versão alargada desta sátira do século XVI, aqui com mais personagens e referências locais. A primeira sessão está esgotada....