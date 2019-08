Arranca ao final da tarde de hoje na Avenida do Mar a sexagésima edição do Rali Vinho Madeira, prova rainha do automobilismo regional e uma das mais emblemáticas provas do automobilismo nacional, com uma lista de inscritos bastante competitiva.

Sem dúvidas que será mais um ano de colheita ‘premium’, se tivermos em conta que temos presentes na edição os vencedores da prova na última...