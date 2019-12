A Noite do Mercado agora “é mais para beber”

Apesar da grande afluência registada, muitos dos que ontem passaram pelo Mercado dos Lavradores – este fim-de-semana aberto das 8h às 19 horas – foram sobretudo para apreciar e sentir os aromas da inúmera variedade de mercadoria que ali é comercializada. A maioria dos comerciantes contactados pela reportagem do DIÁRIO queixa-se das poucas vendas. Mesmo aqueles que ao início da tarde já tinham praticamente vazias parte das bancas com hortofrutícolas.

Era o caso do espaço na parte central explorado por Rui Barros. O comerciante natural do Jardim da Serra, ainda assim foi o único dos inquiridos que não ‘pintou de negro’ o negócio feito nestes dias que antecedem a grande Noite do Mercado.

“Vai mais ou menos. Temos vendido um pouco de tudo. Talvez a maior procura seja pela semilha - a nossa batata - para acompanhar a carne de vinho e alhos. Também a couve regional tem tido alguma procura. Na fruta o que mais se vende é o ananás. Ainda há muita gente que preserva a tradição de ter em casa pelo Natal um ananás” revelou.

Neste ponto de venda os madeirenses eram os principais clientes. Os turistas, apesar de em número significativo, quase somente espreitavam.

“O turista aqui no Mercado é fraco. É só para ver, cheirar e provar”, descreve.

A expectativa deste comerciante é que também hoje o Mercado venha a registar grande afluência... para compras. Garantiu que este domingo as bancas com frutas e hortaliças iriam voltar a estar bem compostas. “Vamos voltar a reforçar, porque é preciso manter a clientela”, justificou.

Em relação ao dia de amanhã, apesar de ser a tradicional Noite do Mercado, Rui Barros já não alimenta a expectativa de negócio que animava os comerciantes em anos passados.

“A Noite do Mercado já não serve para vender frutas e legumes. Agora é mais para beber. Antigamente sim, ainda se vendia bem na noite do dia 23. Agora já não. Só se for alguma fruta, porque verdura já praticamente ninguém compra nessa noite”, concluiu.

Miguel Jesus, um jovem comerciante de 30 anos, manifesta pessimismo junto da bem recheada banca de fruta, numa das alas do rés-do-chão do Mercado.

“As vendas são muito poucas. Isto vai mal. E vai mal porque agora há muitos estabelecimentos a vender a mesma coisa espalhados pela cidade toda. Por isso vai ser difícil escoar – antes do Natal. Agora é esperar pelo Fim do Ano, que a nível de turistas é melhor que o Natal. Como o Mercado é um ponto de passagem, vamos esperar que eles apareçam... com vontade de comprar”, desejou.

A escassos metros, junto à entrada principal do histórico mercado, também as floristas lamentam que o negócio está longe de ser o que já foi.

“Vê-se muita gente, mas as compras são poucas. A maioria vem só para ver”, lamentou Lina Freitas. A mulher natural de São Gonçalo faz por manter o espaço que herdou da sogra. Mas tal como muitos outros comerciantes estabelecidos no interior do Mercado, já não tem expectativa que hoje e amanhã haja maior procura pela mercadoria exposta.

“Era bom que melhorasse, pelo menos espero, mas já sei que isso não vai acontecer. A realidade é mesmo essa. Não vale a pena acreditar em milagres. As coisas já não são assim tão bonitas como deveriam ser. Agora há muitas lojas onde procurar. Antigamente era só o Mercado. Por isto aqui já teve tempos bem melhores. Dava para construir uma vida. Hoje não”, garante.

O evento que é considerado o maior cartaz do Natal Madeirense também parece não animar quem trabalha no 1º andar do Mercado.

“Já foi muito melhor do que é agora. Há anos atrás a esta hora já não havia nada (para vender). Agora é o que se vê”, aponta Nelson Camacho para a banca (ainda) muito bem composta.

Há 11 anos a trabalhar no Mercado dos Lavradores, este comerciante do Estreito de Câmara de Lobos também ‘torce o nariz’ quando é questionado sobre as expectativas para estes últimos dias antes do Natal, sobretudo tendo em conta os milhares de visitantes que são esperados na noite de amanhã.

“As pessoas agora veem à Noite do Mercado só para beber e comer. Para compras são cada vez menos. Aqui, só no final da semana é que ainda mexe. De resto, é passar, ver e às vezes provar, ou quanto muito, comprar uma peço ou outra. Tá cada vez mais fraco” concretizou.