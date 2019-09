Basta um telemóvel para saber onde votar

Os cadernos eleitorais para as eleições de hoje têm um total de 257.758 inscritos, mais do que a população residente na Região, o que garante, desde logo, que os números da participação no acto eleitoral serão afectados. Há cerca de 40 mil eleitores que não residem na Região.

Mas o que cá estão podem votar entre as 8h00 e as 19h00. São estas as horas de abertura e encerramento das...