Madeira Dig arranca hoje com exposições e música

É já hoje, pelas 17h30, no Centro Cultural John dos Passos, que tem início a 16.ª edição do Madeira Dig - Festival Internacional de Música e Arte Digital. A organização do evento - composta pela APCA - Madeira, Estalagem da Ponta do Sol e a agência Digital in Berlin - preparou um ‘cocktail’ de boas-vindas ao público do festival que terá oportunidade ainda de assistir no ‘hall’ do...