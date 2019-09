Oito grupos participam este ano no Festival de Teatro de Machico, que vai para a 6.ª edição, metade deles vindos de fora, um deles internacional. O evento decorre de 5 a 27 de Outubro no Fórum Machico e conta ainda com o contributo de três outros projectos envolvidos na animação e teatro de rua e numa pequena produção humorística que será apresentada no segundo dia, a anteceder...