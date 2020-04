As 50 doses de macarrão guisado voaram num ápice. Em pouco mais de 15 minutos. Foi assim ontem ao final da manhã, na Rua do Seminário, onde sem-abrigo e outras pessoas com dificuldades económicas puderam levantar uma refeição. A ideia da iniciativa foi de Artur Pereira, com a ajuda da namorada, Sofia Carolina. As refeições, essas, foram preparadas pelos pais de Artur, Elia Xavier...