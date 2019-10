Rita Redshoes, Roberto Moritz, Graciano Caldeira e Gustavo Paixão foram convidados pelos irmãos André e Bruno Santos para um concerto de promoção do novo disco do projecto Mano a Mano, ‘Vol.3’, no Funchal. Será no dia 31 de Outubro pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Nessa ocasião, os dois guitarristas voltam a criar um ambiente intimista em palco para interpretar...