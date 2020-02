Numa altura em que o município da Ribeira Brava regista “um acréscimo da dinâmica urbanística”, a Câmara Municipal deu início ao processo de alteração à primeira revisão do Plano Director Municipal (PDM). Esta medida resulta da apreciação do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território do município, explica Ricardo Nascimento, presidente da autarquia, mas também do ‘disparo’...