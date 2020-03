Pelo menos 384.000 pessoas morreram na Síria, entre as quais 116.000 civis, desde o início do conflito, em Março de 2011, segundo um novo balanço divulgado ontem pelo Observatório Sírio para os Direitos do Homem.

Desencadeado pela repressão sangrenta de manifestações pacíficas pró-democracia, o conflito transformou-se ao longo dos anos numa guerra complexa, implicando facções rebeldes,...