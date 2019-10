Regionais ‘salvam’ noite da CDU

‘Avançar é preciso’, dizia o mote da campanha e foi com esse espírito de perseverança que a CDU encarou os resultados da noite eleitoral. Muitos vêem um revés nos números do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes, que conseguiram coligados 2.702 votos, o que corresponde em termos percentuais a 2,08% dos registados na Região Autónoma Madeira. A CDU viu uma...