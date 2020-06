É a partir das 15 horas de hoje que as várias propostas apresentadas pelos partidos são discutidas na Assembleia da República (AR), entre elas as duas apresentadas pelo PSD e CDS, e que pedem a suspensão dos artigos 16.º e 40.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, e o adiamento do pagamento das duas próximas prestações do empréstimo do PAEF, a vencerem em Julho de 2020 e...