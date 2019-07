40% dos consumidores não sabem ler factura da luz

De acordo com um estudo levado a cabo pela DECO, 40% dos consumidores têm dificuldade em interpretar correctamente os valores que aparecem na factura da luz. Por isso, foi criada a ‘Factura Amiga’, que pretende ajudar as pessoas a fazer uma melhor leitura dessa factura, pois se tiverem em conta a quantidade que estão a consumir irão adoptar uma outra estratégia, que se irá reflectir na redução do consumo.

“Se o consumidor compreender melhor qual é a quantidade de energia que está a pagar e porque é que paga esse valor, pode adoptar comportamentos mais eficientes na sua casa para reduzir o consumo de energia”, disse Fernanda Santos, responsável pelo projecto ‘Factura Amiga’ e coordenadora do departamento de Formação e Educação.

Além disso, revelou que, de acordo com esse mesmo estudo, a maior parte do consumidor olha apenas para o valor e a data limite de pagamento, sendo que 54% faz um controlo mínimo da sua factura e 30% não faz nenhum controlo.

“Os consumidores olham mais detalhadamente para a sua factura quando há uma variação do valor que estão habituados a pagar, ou seja, de cerca de 20%. Além disso, constatámos nesse estudo que apenas 13% desses mesmos consumidores fazem uma análise detalhada e cuidada sua factura de electricidade”, afirmou.

Por isso, através da ‘Factura Amiga’, pretendem que as pessoas “olhem detalhadamente para a sua factura e tenham uma melhor compreensão sobre todos os valores que aparecem descriminados, como o valor das tarifas, o consumo que é feito dentro do horário vazio e cheio, o valor da potência contratada, a data de envio das leituras do contador e o valor dos impostos sobre o valor total da factura e que, infelizmente, é bastante elevado para os portugueses”.

A responsável adiantou que este projecto chegará às pessoas através do site https://www.fatura-amiga.pt/, onde é veiculada informação através de vídeos, jogos didácticos e dicas de poupança que ajudam os consumidores a ter uma melhor compreensão da factura e a reduzir o consumo de energia.

“Neste site existe uma área em que convidamos os consumidores a registarem as suas facturas de energia, permitindo que estes, todos os meses, insiram a quantidade de energia que foi consumida e o preço que foi pago, fazendo com que tenham a percepção se o consumo energético está a subir ou a descer, adoptando depois medidas de poupança”, frisou.

Os meios de promoção deste projecto são a DECO e respectivas delegações regionais, redes sociais e comunicação social, onde dão a conhecer as campanhas e sessões informativas que estão em curso. Além disso, na Madeira, durante esta semana, nomeadamente até domingo, estão presentes na Expomadeira, no Estádio do Marítimo, onde os madeirenses podem ficar a conhecer este projecto.

Refira-se que, até agora, o site da ‘Factura Amiga’, possui cerca de 6 mil registos.

400 contactaram a DECO

Paulo Fonseca, coordenador do departamento Jurídico da DECO, adiantou que esta é uma das áreas que detém um grande número de queixas por parte dos consumidores, ainda que essas mesmas queixas tenham uma maior expressão no continente do que na Madeira.

“A energia é uma das áreas mais reclamadas por parte dos consumidores, sobretudo decorrentes da factura, nomeadamente erros de leitura ou de facturação por parte das empresas ”, referiu.

Na oportunidade, disse que, no caso da Região, as pessoas não estão a fazer reclamações na área da electricidade, porque não sabem que o podem fazer.

“Muitas vezes os consumidores não reclamam, porque não sabem que o podem fazer ou simplesmente aceitam, porque entendem que dá muito trabalho reclamar e preferem não o fazer”, frisou.

Além disso, revelou que, no geral, desde que inauguraram a delegação regional da DECO, no Caniço, a 15 de Março, já receberam cerca de 400 contactos, o que, no seu entender, significa que quando são criadas estruturas de proximidade os consumidores começam a trazer mais problemas.