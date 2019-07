‘Opções estratégicas’ é o tema do 45.º Congresso da APAVT

‘Opções estratégicas’ para o sector do Turismo é o tema do 45.º congresso nacional da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorre no Funchal, entre 14 a 17 de Novembro.

Um tema que contará contributos do professor da Nova School of Business and Economics, Daniel Traça, que fará uma reflexão sobre os desafios macro-económicos dos próximos anos,...