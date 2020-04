Começou a 30 de Março e a primeira vaga de concertos estendeu-se até ontem, 7 de Abril. A ideia partiu de Miguel Pires, músico madeirense, que convidou vários colegas de profissão para se juntarem a ele e, respeitando as regras do isolamento social e do estado de emergência, tocarem e cantarem a partir de suas casas. A partir de hoje arranca a segunda fase do ‘Quarantine Sessions’,...