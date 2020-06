A iniciativa estava marcada para ontem às 16h30, na quadra de basquete do Lido, mas pelas 17 horas os manifestantes ainda não chegavam à dezena. A morte violenta de George Floyd despertou uma onda de protestos contra o racismo um pouco por todo o mundo, mas na Madeira foram poucos os que ontem se deram à causa.

Mas os braços da madrilena Carlota, a organizadora, não se baixaram na mesma. Enquanto decorria uma partida de basquete começou a discursar em inglês através de um megafone, tentando captar a atenção dos atletas e de quem passeava: “Possivelmente muitos dos vossos ídolos são negros. Provavelmente alguns deles lutam pelos vossos direitos. Se calhar muita da música que ouvimos nasceu nas comunidades negras”. Depois, já a falar para o DIÁRIO, questionava-se: “Será que as pessoas não se importam com os direitos de, por exemplo, os jogadores de futebol ou de basquete negros? Só interessa ver o jogo?”.

Foi por conhecer vários países, que Carlota decidiu organizar a manifestação na Madeira: “Como vivi em muitos lugares, sei que o racismo se passa em todo o lado. Aqui na Madeira também, mesmo que não seja como noutros sítios. Basta não se sentarem num autocarro ao lado de um preto... No mundo inteiro as pessoas faziam iniciativas para trazer atenção a estes assuntos, e aqui não porque é muito mais fácil assobiar para o lado e ignorar. Posso não ser daqui, mas tenho voz. Cinco pessoas é melhor que nada”.

O madeirense Francisco era um deles: “O Floyd não foi o primeiro negro a ser morto violentamente pela polícia no EUA, mas foi o que despertou esta onda. Em Portugal, temos na mesma violência policial, como temos a violência social no Bairro da Jamaica [Setúbal] que foi agora muito afectado por um surto de covid-19. As grande maioria destas comunidades são de cor”, alertou.

Já Carlota, dizia: “Muitos comentários que podem não ter más intenções são racistas. ”. Por isso, tanto Carlota como FGrancisco relevaram o papel da Educação, lembraram o passado esclavagista, tanto espanhol como português, e até da Madeira nas plantações de cana-de-açucar. Às crianças que passavam, dispensavam folhas e lápis de cor para representarem a igualdade. Algumas já agarravam no megafone e tentavam chamar mais gente. “Estas actividades são também para falar com as pessoas, para contactar. Fizemos a iniciativa para começar o debate e promover o diálogo”. E, pelo menos com algumas crianças, assim aconteceu.

Para Sábado, outros organizadores marcaram uma marcha solitária em nome da causa negra. O ponto de encontro é junto à Igreja de São Pedro, na Rua das Pretas, no Funchal.