Mercado das flores ‘murcha’ há décadas

Aeroporto da Madeira, década de 90: dezenas de estrangeiros, continentais e mesmo madeirenses esperavam pelo avião com estrelícias, antúrios ou orquídeas encaixadas debaixo do braço. Nos aviões, as flores podiam seguir viagem livres, sem caixas ou muitas protecções. A floricultura é um dos ‘ex-libris’ da Região, mas está a Madeira a dar os passos correctos para ostentar esse título...