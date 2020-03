“Não se justifica, nem se perspectiva, qualquer restrição à venda das várias formas da comunicação social escrita”. Foi desta forma que o Representante da República para a Madeira respondeu, na manhã de ontem, a uma questão que fora colocada pelo DIÁRIO, também na manhã de ontem, na sequência do anúncio feito pelo presidente do Governo Regional, no domingo, que as tabacarias e quiosques...