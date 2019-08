35 reclusos de várias prisões do continente deram ontem entrada no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, cuja capacidade de ocupação dos espaços masculinos se encontra nos 70%.

O transporte aéreo foi realizado com recurso a um Hércules C130 da Força Aérea Portuguesa, que estacionou na área mais a leste do Aeroporto da Madeira, conforme constatou o DIÁRIO no local.

Três...