O número de pessoas com deficiência a usufruir da prestação social para a inclusão (PSI) aumentou no primeiro trimestre na Região, apurou o DIÁRIO. Entre Janeiro e Março, mais de 3 mil beneficiários auferiram do subsídio da Segurança Social. Um número superior ao registado no mesmo período do ano passado. Registou-se uma subida de 3,7% face a 2019.

Criada em 2017, esta prestação...