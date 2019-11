330 prédios no Funchal em risco de ver triplicado o IMI

No ano passado, a Câmara Municipal do Funchal procedeu a um levantamento do número de prédios devolutos no concelho, tendo sido sinalizados neste trabalho 240 prédios. Em período de audiência de interessados, 89 proprietários apresentaram defesa, e a maioria destes ficou isenta da declaração desse imóvel como devoluto, uma vez que apresentou legítimos argumentos legais para o efeito....