330 mil euros para 39 mil vacinas contra a gripe

É na 3.ª semana do próximo mês de Outubro que arranca a Campanha Regional de Vacinação Contra a Gripe. Este ano, a campanha gratuita promovida pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) terá 39 mil vacinas, mais mil do que no ano transacto.

Além disso, as vacinas utilizadas este ano abrangem mais um tipo de vírus. Como explica ao DIÁRIO a vice-presidente do conselho directivo...