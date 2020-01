33 funcionários públicos reformaram-se em Janeiro

Desde o dia 1 de Janeiro a Madeira deixou de contar com a prestação de 33 funcionários públicos, de diversos sectores.

A média das pensões atribuídas no primeiro mês do ano situou-se nos 951 euros. Se a reforma mais alta foi atribuída a uma assistente graduada sénior, do Instituto da Administração da Saúde, no valor bruto de 4.238,59 euros, seguido de um coordenador da Assembleia...