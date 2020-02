Depois de terem emitido um comunicado onde alegavam ser “ilegal” a nomeação de Mário Pereira para director clínico, eis que quase dois terços dos directores de serviço e coordenadores de unidade do SESARAM decidem apresentar a sua demissão.

“Perante o desenvolvimento do processo que parece conduzir à nomeação do director clínico do SESARAM, através de um percurso em nada adequado...