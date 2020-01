321 famílias recorreram à DECO em 2019 Mais famílias madeirenses pediram a intermediação da Associação de Defesa do Consumidor para resolverem situações de sobreendividamento. Empréstimos variados e sucessivos, dívidas com taxas de esforço acima dos recomendáveis 35%, fazem parte do dia-a-dia de mais três centenas de agregados da Região