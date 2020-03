O novo coronavírus veio colocar a nu uma das principais falhas do subsídio social de mobilidade para os madeirenses residentes que viagem para o continente. Numa situação de crise como a que vivemos, com cancelamentos de voos ou adiamentos de ligações, alguns até final do mês, outros até Maio ou mesmo Junho, não se sabendo até quando vai continuar a escalada de contágio regional,...