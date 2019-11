300 mil euros valorizam Mercado

A Câmara Municipal do Funchal acaba de assegurar financiamento para a beneficiação do Mercado dos Lavradores, um dos pontos mais emblemáticos da cidade, junto do Turismo de Portugal.

Esta intervenção, que o DIÁRIO anunciou em primeira mão em Outubro do ano passado, vai assegurar a beneficiação da Praça do Peixe e ainda a recuperação das redes de electricidade e de saneamento básico...