‘HF’ vai adquirir 30 autocarros mais “amigos do ambiente”

A empresa pública de transportes colectivos de passageiros Horários do Funchal (HF) lançou há pouco mais de mês e meio um concurso público para aquisição de três dezenas de autocarros com entrada rebaixada, que facilita o acesso às pessoas com mobilidade reduzida, cada um orçado em 260 mil euros.

Este concurso, publicado em Diário da República a 12 de Julho, prevê um investimento...