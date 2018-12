No Funchal, existem 3.700 famílias com carências habitacionais, identificadas no Diagnóstico de Carência Habitacional do concelho. Destas, dois terços “não tem quaisquer condições financeiras para suportar os custos com a sua habitação”, avançou Paulo Cafôfo, ontem, na sessão de apresentação dos Novos Instrumentos de Apoio à Promoção Pública de Habitação, promovida pelo Governo...