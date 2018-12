Dois meses ‘presa’ em casa

Maria do Carmo não tem tido uma vida fácil. É deficiente motora desde os 2 anos e não consegue sair de casa, pois vive no segundo andar do prédio Quinta da Azenha, no Caniço, e o elevador, neste momento, “está parado”. “Sou deficiente motora desde os 2 anos e para me movimentar tem de ser de cadeira de rodas. Algo que tem sido complicado nestes últimos dias, pois o elevador do prédio...