MP investiga canil ilegal

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que foram mantidos em cativeiro oito cães em condições degradantes, num anexo do antigo matadouro, propriedade da Câmara Municipal da Calheta. Um caso de maus tratos a animais num canil clandestino cuja investigação, contou com a colaboração da GNR que efectuou buscas na autarquia, que é a principal visada...