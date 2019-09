Sem ‘milagres’

Com o aproximar do dia do Senhor do Milagres – antiga data do Dia do Concelho, assinalado a 9 de Outubro – voltamos a olhar para um velho problema que ‘mancha’ a baía de Machico: o Forte de São João Baptista.

Em Outubro do ano passado, o Governo Regional lançou o procedimento de concessão do forte.

A decisão foi tomada devido à necessidade de recuperar o imóvel, que estava abandonado...