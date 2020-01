Ninguém assume

Desentendimento entre Governo Regional e Câmara Municipal mantém, desde o início do último trimestre do ano passado, um amontoado de inertes (pedras e areia) a cobrir parte do troço do passeio marítimo entre a Formosa e os Socorridos, defronte ao hotel Orca Praia.

O novo ano chegou e a limpeza do material atirado pela forte rebentação marítima para cima do corredor pedonal tarda...