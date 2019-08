Governo reabre ‘meia’ Marina após falhar vários prazos

Todos os prazos indicados pela secretaria regional do Equipamento e Infraestruturas para a reabertura do porto de recreio falharam. No entanto, apesar do longo período de interrupção e de uma derrapagem em quase o dobro do tempo estimado, hoje o espaço fica parcialmente disponível para poder calar a revolta instalada e onde não existe risco de queda de pedras.

Isso mesmo foi possível...