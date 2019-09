Foram muitos os atletas (85 femininos e 190 masculinos) que quiseram participar no XVII Grande Prémio das Vindimas “Madeira a Correr”, prova que decorreu no passado domingo na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. O Grupo Desportivo do Estreito (GDE) voltou a mostrar o poderio em femininos com Cátia Santos, a vencer a prova de 5.550 metros de percurso com o tempo de 19,42 minutos....