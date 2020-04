No prazo de apenas uma semana, entre o dia 20 e 27 de Abril, houve 271 empresas da Madeira que submeteram o pedido de layoff à Segurança Social. Segundo os dados a que o DIÁRIO teve acesso, entre os dias 24 e 27, foram 38 as empresas a solicitarem a ajuda do Estado para poderem pagar os salários aos trabalhadores. No total contabilizam-se já 2.840 empresas nesta situação. Passado...