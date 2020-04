A Polícia de Segurança Pública levou a cabo, entre os dias 9 e 13 de Abril, a operação ‘Páscoa em Casa’, tendo ordenado o dever de recolha a 2.596 viaturas e detido 2 pessoas na Madeira. Esta operação teve como objectivo “o controlo da circulação rodoviária com o propósito específico de condicionar e restringir ao mínimo indispensável a mobilidade dos cidadãos, no contexto do estado...