250 nomeações

Nomeações e mais nomeações. Recentes. Para os mais variados sectores da administração pública. Sobretudo para gabinetes com cadeiras de veludo. Reservados para um leque restrito de homens e também de mulheres. Para gente com doutoramentos, licenciaturas, mas igualmente com apenas o ensino básico ou secundário. Ao todo contam-se 250 despachos em apenas três meses. E ainda faltam outros que não estão oficializados.

Dá uma média de mais de 83 nomeações por mês. Pelo menos desde 15 de Outubro (praticamente um mês depois das Eleições Regionais) a 14 de Janeiro onde foram publicados no jornal oficial esta catadupa de diligências que ainda estará um pouco distante de esgotar o seu limite.

E o que poderá fazer toda a diferença nesta escolha do candidato, pergunta o caro leitor? Entre o perfil destes quadros, existem vários que foram reconduzidos por terem experiência de anos a exercer a mesma função, é certo, no entanto também levam na carteira o cartão de filiação do PSD-M, agora com a particularidade destes cargos terem sido repartidos com gente do CDS/PP que preenche lugares nunca antes alcançados.

Em Portugal é este o costume adoptado quando um governante assume funções. Na Madeira não tem sido diferente. São os chamados ‘jobs for the boys’, um epíteto que ficou conhecido na gíria política portuguesa para demonstrar a associação da nomeação com a lealdade partidária que demonstram ter e garantir uma confiança do presidente do Governo ou dos respectivos secretários regionais, dois dos quais passaram a ser do CDS.

Demoras causam azia

Na calha estarão outras entradas nomeadamente para o SESARAM que segundo o parceiro de coligação do PSD-M já deveriam estar oficializadas. Como não foi agilizado, nos últimos dias a ansiedade deu lugar a azia e motivo para a primeira crise política justamente uma vez que o líder do CDS entende que o assunto está a demorar mais do que o desejado.

Entre as dezenas de nomeações, estritamente da confiança política de quem nomeia, há um punhado delas que são no mínimo questionáveis designadamente na carreira de adjunto e de técnico especialista que, para o ser, o ‘candidato’ deverá, em bom rigor, possuir uma especialidade que em determinados casos se desconhece qual é, o que tem fomentado desconforto e revolta nos que realmente possuem qualificações e continuam por não ser reconhecidos.

Mas os favores políticos são necessários satisfazer contornando regras ou requisitos que um despacho bem elaborado contorna colocando aquilo que é uma absoluta estranheza para a opinião pública num facto consumado e dentro do quadro legal vigente.

Com a nova orgânica do Governo o número de adjuntos e também de especialistas cresceu. Uma máquina que tende a engordar por culpa destas ‘ofertas de emprego’ normalmente bem remuneradas, muito acima da média (varia entre os 4.600 e os 2.000 mil euros brutos) a gente que apresenta, entre muitas qualidades, o facto de ser próxima dos governantes.

Rita Andrade em lista de espera

Nesta onda de nomeações e de mudanças fizeram-se ajustes que foram sendo notícia e alvo de polémica. A par do SESARAM, o caso de Rita Andrade para o IASAUDE mereceu amplo destaque.

Enquanto não são alterados os estatutos do Instituto da Saúde a ex-governante está em lista de espera no gabinete de Pedro Ramos, garantindo, entretanto, um vínculo laboral para a antiga secretária regional de Inclusão e Assuntos Sociais, uma matéria complexa que esbarra numa reforma mais alargada da Saúde que pode ficar fechada durante o primeiro trimestre.

Outro caso que causou estranheza foi a alteração do novo Conselho de Administração da Investimentos Habitacionais da Madeira que passou a ter mais dois vogais em relação ao ano anterior, crescimento surpreendente para poder encaixar o presidente, Bruno Pereira e mais quatro vogais: Rúben Nunes, Elias Homem de Gouveia, Vanessa Azevedo e Mara Rodrigues.

Igualmente no conselho directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira executou-se uma limpeza total. Com a saída de Augusta Aguiar, que tinha Cristina Nunes do Valle, como vice-presidente, e Virgílio Vasconcelos Spínola, como vogal, nenhum dos quadros faz parte do actual conselho directivo. Micaela de Freitas passou das Sociedades para ocupar a cadeira vaga tendo como vice-presidente André Miguel Neves Rebelo e Ana Isabel Brazão Andrade Silva como vogal.

Com duas secretarias, o CDS/PP entrou no frenesim e colocou gente com cartão de filiação. A título de exemplo, Gonçalo Pimenta, secretário-adjunto do PP, lidera o conselho de administração da Madeira Parques Empresariais, por troca com Ricardo Morna, passou a ser ‘segundo’ de Nivalda Gonçalves nas Sociedades de Desenvolvimento. Também na ARAE, Luís Miguel Rosa passou a inspector por troca com Rafael Fernandes que está no SESARAM que terá a difícil missão de escolher o novo director clínico.