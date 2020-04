Em 1976, Portugal tinha uma população residente de pouco mais de 9 milhões e 350 mil cidadãos e, nesse ano, nasceram 186 712 nados-vivos, sendo eu um entre tantos. Em 2019, ou seja, no ano transato, este número situou-se em apenas 86.557, menos cerca de 100 mil). No mesmo ano, a idade média das mães ao nascimento do primeiro filho era de 23,7 anos, a taxa bruta de natalidade fixara-se...