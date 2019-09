245 concluíram ‘Estágios de Verão’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá entregar, hoje, os certificados a 245 jovens que concluíram o seu estágio no âmbito do programa ‘Estágios de Verão’, em Agosto. A cerimónia de entrega de certificados, decorrerá, pelas 11 horas, na Quinta Vigia.

O programa ‘Estágios de Verão’ é uma iniciativa da Secretaria Regional da Educação, que visa proporcionar aos jovens...