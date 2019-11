242 milhões colocam 2019 entre os melhores anos da década

O ano em curso já é um dos melhores dos últimos dez anos, no que diz respeito ao volume de contratos públicos realizados na Região. Até ao final de Outubro, haviam sido publicadas contratações no valor global de 242,1 milhões de euros, o que garante a 2019 o topo dos melhores anos, só sendo ultrapassado apenas por 2018, quando foram alcançados 311 milhões de euros.

É de prever que 2019 permaneça como o segundo melhor ano, dos últimos dez, pois não há historial de, em Novembro e Dezembro dos anos anteriores, ter sido alcançada a soma de 69 milhões de euros, sendo esse o montante necessário para este ano ser equipado a 2018. Nos últimos dez anos, o ano em que Novembro e Dezembro estiveram mais próximos dos 69 milhões de euros, foi 2015 e, mesmo assim, com apenas 44,8 milhões de euros.

No mês de outubro foram publicados 448 contratos, com o valor global de 23,3 milhões de euros. Mas tratou-se de um mês com várias particularidades a esse nível. O elevado número de contratos deve-se, em grande parte, a um vasto leque de publicações por parte do Ministério da Defesa Nacional - Marinha. Foram 96 contratos, mas com um valor acumulado de apenas 47,2 mil euros.

Outra das invulgaridades reside no facto de o maior contrato publicado ter sido celebrado em Julho de 2018. Trata-se do contrato para a ‘Construção de 30 Fogos, Infra-estruturas e Arranjos Exteriores em São Gonçalo’, adjudicada pelo IHM à Máxima Dinâmica por praticamente dois milhões de euros.

Este contrato revela outro facto incomum. O valor dos dez maiores contratos são relativamente modestos, mas, por outro lado, têm uma média relativamente equilibrada. A média é de 913 mil euros e o contrato de valor mais baixo (10º) é de 590 mil euros.

Funchal gasta 1,1 milhões em aluguer de carros

Um dos grandes contratos celebrados e publicados em Outubro foi o aluguer operacional de 78 veículos automóveis, pela CMF. Em boa verdade, são dois contratos, porque a autarquia dividiu o concurso público em lotes e houve duas empresas a ganhá-los.

O maior foi com a Sglad Automotive, que se responsabiliza por fornecer 64 viaturas, integradas em três lotes. Para isso, vai receber do município do Funchal 969 mil euros. Os restantes veículos serão disponibilizados pela Finlog, pelo que receberá 160,5 mil euros. Os dois contratos são por três anos.