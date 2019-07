‘24 Horas a Pescar’ será “evento internacional”

Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Pescas, esteve presente no ‘24 Horas a Pescar - Do Mar para o Prato’, que decorre no Cais 8 do Porto do Funchal. O governante revelou que para o ano será feito “um evento de nível internacional”.

“O Governo Regional já disponibilizou meios para que isso seja possível e a associação [de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira] o que tem feito tem sido importante para cativar cada vez mais pessoas para a pesca profissional e de competição e tem sido um parceiro estratégico em todos os momentos do ponto de vista da pesca na RAM”, disse.

Humberto Vasconcelos referiu que este é um evento “muito importante”, que irá continuar a ser apoiado pelo Governo Regional.

Tendo isto em conta, realçou o trabalho daquela associação e, por isso, merece este apoio por parte do executivo, sobretudo porque “o mar é estratégico”. “Desde o início do mandato temos criado um conjunto de apoios que são fundamentais para o desenvolvimento da economia do mar”, frisou.

Ontem, o secretário regional da Agricultura e Pescas procedeu ainda à entrega de prémios do concurso de pesca desportiva, que foi organizado pela Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira.

Refira-se que este evento, além de pesca desportiva contou ainda com animação, tendo actuado vários grupos musicais e de dança.