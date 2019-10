Dentro de um mês deverá estar concluída a obra de reabilitação do farol de Câmara de Lobos. O investimento, que ascende a 23.500 euros, envolve não só obras de construção civil, mas também a substituição do sistema eléctrico do farol instalado no cimo do rochedo que define a baía de Câmara de Lobos.

Com a conclusão prevista até 21 de Novembro, a empreitada de reabilitação, promovida...